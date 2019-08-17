Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на западе, северо-западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду западных, северо-западных и южных регионов республики будет определять антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. На остальной территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере-востоке и в горных районах юго-востока – сильные дожди, с грозами. Местами ожидаются туман, усиление ветра, возможен град, на юге – местами пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +15+17.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +14+16.

В Павлодарской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, туман, возможен град, на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, туман, возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Акмолинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, местами ожидается ночью и утром туман, днем возможен град, на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +13+18.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-22 метров в секунду, пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

Алматинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, в горах и предгорьях – сильный дождь, местами ожидается усиление ветра 15-22 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-22 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +25+30, ночью +8+13.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Атырауской области днем местами ожидается сильная жара. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается сильная жара. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Актюбинской области на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +10+15.

В Мангистауской области днем +28+33, ночью +18+23.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи прогнозом сильных (местами) дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.