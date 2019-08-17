Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 17 августа. КазТАГ – Доллар США относительно данных за пятницу в субботу незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 составляет в обменных пунктах Т386,7, а продажи – Т388.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т386,9, а продают по Т388,5.

В Шымкенте в обменниках средняя цена покупки $1 составляет Т386,7, а продажи – Т388,1.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т386,82.