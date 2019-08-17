Алматы. 17 августа. КазТАГ – Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена разработкой ультраманевренных гиперзвуковых боевых систем, сообщает пресс-служба ООН.

«США, Китай и Россия активно занимаются разработкой и испытанием так называемых ультраманевренных гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Разработка этого вида оружия, несомненно, связана с гонкой вооружений: государства стремятся не отстать друг от друга. При этом пока не совсем ясно, как аппараты с гиперзвуковым планирующим боевым блоком будут применяться», — говорится в исследовании ООН, где рассматриваются последствия этих видов оружия для международного мира и безопасности.

Авторы документа отмечают, что при отсутствии ясности о характере боеголовок (они могут быть ядерными или обычными), а также о потенциальных целях, «велика вероятность недопонимания, особенно в свете высокой скорости ракет и необходимости принимать решения о запуске или ответных мерах в кратчайшее время».

«Кроме того, запуск любой гиперзвуковой планирующей системы может быть интерпретирован как неминуемый ядерный удар, что, безусловно, чревато эскалацией», — подчеркивается в исследовании.

Авторов исследования волнует, что этот новый вид вооружения не подлежит международному контролю. Как отмечается, даже СНВ (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном) не может служить механизмом контроля, поскольку он носит двусторонний характер и речь в нем идет о баллистических ракетах с траекторией свободного полета.

«Пока трудно предсказать более широкие последствия разработки и возможного размещения гиперскоростного оружия для процессов контроля над вооружениями и ядерного разоружения. Даже ограниченное размещение серьезно подорвет усилия в области ядерного разоружения. Особенно тревожит вероятность возобновления ядерных испытаний с целью проверки действия боеголовок гиперскоростных планирующих баллистических ракет», — подчеркивают эксперты ООН.

Согласно докладу, в США существует несколько программ по разработке гиперскоростных планирующих летательных аппаратов.

«Правда, большинство из них предусматривают использование кинетической энергии или обычной боеголовки. Ни один из аппаратов пока не взят на вооружение. В Советском Союзе начали работать над созданием этого оружия еще в 80-х годах. Сегодняшняя его версия «Авангард», по сообщениям, начиная с 2011 года прошла ряд испытаний – с разными результатами. Как заявил президент Путин (Владимир, глава РФ – КазТАГ), она будет введена в эксплуатацию к концу этого года», — уточнили в ООН.

Китай, по информации Организации, провел уже девять испытаний своего варианта гиперскоростных ракет, шесть из которых прошли успешно, «правда неизвестно, каким был искомый результат».

Большой интерес к созданию этого оружия, как отмечается, проявляют Индия, Франция и Япония.

«Упорные, необдуманные попытки разработать новые технологии, военное применение которых еще вызывает много вопросов, могут иметь далекоидущие опасные последствия. Причем на многостороннем уровне практически не происходит никаких обсуждений и анализа этих последствий», — предупредила в предисловии к докладу заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу.

Она добавила, что на фоне кризиса в области контроля над стратегическими вооружениями разработка гиперскоростных вооружений вызывает особое беспокойство.

«Возникает угроза дестабилизации механизмов контроля над вооружениями, которые на протяжении последних 40 лет значительно ядерную опасность. Однако тот факт, что подобные разработки находятся на довольно раннем этапе, дает надежду. Пока гиперскоростные вооружения еще не размещены, государства еще могут воспользоваться этой уникальной возможностью и в тесной координации оценить связанные с ними риски и предпринять соответствующие действия», — призвала Накамицу.