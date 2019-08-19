Бывший вице-министр культуры и спорта стал замакима Алматы

Алматы. 19 августа. КазТАГ – Ерлан Кожагапанов назначен заместителем акима Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Распоряжением акима города Алматы по согласованию с администрацией президента РК Ерлан Кожагапанов назначен заместителем акима города. (…) В свою очередь ранее занимавший данную позицию Ерлан Аукенов покинул должность по собственному желанию», — говорится в сообщении в понедельник.

Кожагапанов занимал пост вице-министра культуры и спорта с 2017 года, до этого – с 2016 по 2017 годы был советником премьер-министра, еще раньше – с 2013 по 2016 годы возглавлял агентство по делам спорта и физической культуры Казахстана, был президентом Федерации футбола РК.