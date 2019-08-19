Алматы. 19 августа. КазТАГ – Дорогостоящий компьютер с базой данных похитили из офиса МИА КазТАГ в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Утром мы пришли, у нас балконная дверь открыта, нет двух ноутбуков, один был старый, мы на нем и не работали, а на втором – дорогостоящем ноутбуке находились все видео-исходники, все материалы», — сообщила руководитель мультимедийного проекта Silk Road Шолпан Елеусизова.

Редакция МИА КазТАГ вызвала в офис криминалистов.

Одного из возможных злоумышленников видела сотрудница соседнего офиса, балкон которого примыкает к балкону агентства.

«Это было до 13.00 (18 августа – МИА КазТАГ). Я парковалась, смотрю, мужчина стоит на балконе. Он смотрел в сторону двери и что-то делал», — рассказала очевидец.

Она тогда посчитала, что это сотрудник МИА КазТАГ.

«Не могу сказать, казах был это или нет, но точно – бородатый, симпатичный, светлый, высокий и чуть-чуть худой», — описала внешность возможного злоумышленника свидетель.

Сами сотрудники редакции точно помнят, что закрывали все двери и окна, прежде чем покинуть офис.

Примечательно то, что вор забрал лишь аппаратуру, на которой хранятся данные.

«Если бы это был простой вор, он бы у нас очень хорошо поживился, потому что там у нас Ronin стоимостью свыше полумиллиона тенге, камера, на которую мы сейчас снимаем, три штатива, но почему-то именно двух ноутбуков нет», — отметила Елеусизова.

Напомним, это не первый случай за последние несколько недель, когда у МИА КазТАГ похищают дорогостоящую технику. 22 июля на пресс-конференции о преследованиях матерей в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности в Алматы было совершено нападение на журналистов. У сотрудников МИА КазТАГ открыто похитили оборудование, а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» и вовсе полностью сломали. Была вызвана полиция, которая не предприняла никаких мер в отношении нарушителей. Преступники до сих пор не задержаны, несмотря на то что инцидент широко освещался как в казахстанских, так и в зарубежных СМИ, а нападение осудили ведущие правозащитные организации.