Алматы. 19 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник и среду в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 20, 21 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+39. В Атырау днем 20, 21 августа сохраняется сильная жара +35+37. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Днем 20 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду, а вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 20, сутки 21 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Днем 20 августа ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. 21 августа ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 20-21 августа ожидается ночью и утром туман. 21 августа ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.