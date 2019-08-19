Эксперты прокомментировали информацию о «сожженных» $2,5 млрд на поддержку курса тенге

Алматы. 19 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Эксперты прокомментировали МИА КазТАГ распространяемую в интернете информацию о том, что за июнь-июль около $2,5 млрд в Казахстане «сожгли» на поддержку курса.

Активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) Национального фонда, по данным Национального банка Казахстана, сократились с $12,595 млрд на конец мая до $10,226 млрд на конец июля.

Эксперты подтвердили цифру – около $2,5 млрд.

«Это достоверные цифры. На $2,5 млрд просели золотовалютные резервы Казахстана», — подтвердил цифру руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев.

По Национальному фонду: долларовые активы сократились в июне на $1,427 млрд, а в июле на $942 млн, говорит и аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков.

Нацбанк прокомментировал данные в том ключе, что это, в основном, квазигосударственный сектор, который расплачивался по своим внешним обязательствам – плюс отток капитала из частного сектора.

«Как проинформировал Ерболат Досаев, золотовалютные резервы Национального банка на 1 августа 2019 года составили $27,7 млрд, снизившись за июль на 1,8% в результате закрытия валютного свопа с банками второго уровня, а также погашения внешнего долга правительства», — сообщил Нацбанк.

При этом, в результате погашения еврооблигаций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», а также переводов отдельными крупными вкладчиками валютных депозитов в зарубежные финансовые организации, депозиты в иностранной валюте сократились на 19,8%, отмечает Нацбанк.