Назначен первый вице-министр нацэкономики Казахстана

Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Назначен первый вице-министр национальной экономики Казахстана, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

«Постановлением правительства РК Иргалиев Асет Арманович назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Иргалиев с марта 2019 года был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, до этого – с 2019 по 2019 годы занимал пост вице-министра нацэкономики, еще раньше – с 2017 по 2018 годы был заведующим центром проектного управления канцелярии премьера.