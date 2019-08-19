Избран новый глава Карагандинского филиала Союза журналистов Казахстана

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Караганда. 19 августа. КазТАГ – Председателем Карагандинского областного филиала Союза журналистов Казахстана избран Жанибек Садыканов, работающий главным редактором Карагандинского телевидения, передает корреспондент агентства.

42-летний Садыканов – выпускник КарГУ им. Букетова, закончил экономический факультет по специальности «государственное управление» и филологический – по специальности «журналистика».

Трудовую деятельность начал на Карагандинском маргариновом заводе. Затем работал корреспондентом газеты «Карагандинский Вестник», газеты «Новый Вестник», был пресс-секретарем акима Карагандинской области, директором карагандинского телеканала «ТВК».

С июля 2007 года работает в Карагандинском филиале «РТРК «Казахстан» старшим менеджером рекламного отдела, затем с 2008 года – главный менеджер рекламного отдела. С марта 2009 года по настоящее время – заместитель директора – главный редактор.

С 2015 года по является членом общественного совета Караганды. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком министерства информации и коммуникаций «Ақпарат саласының үздігі».

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