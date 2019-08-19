Назначен замакима Мангистауской области

Алматы. 19 августа. КазТАГ — Назначен заместитель акима Мангистауской области, сообщает пресс-служба областного акимата.

«По согласованию администрации президента Республики Казахстан и распоряжением акима Мангистауской заместителем акима Мангистауской области назначен Бакытжан Качаков», — говорится в сообщении в понедельник.

37-летний Бакытжан Качаков до назначения с 20 апреля 2017 года по февраль 2019 года занимал должность заместителя председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) министерства по инвестициям и развитию РК, еще раньше – с ноября 2016 года по апрель 2017 года занимал должность заместителя председателя комитета по делам строительства и ЖКХ, а также с 2014 год по 2016 год был назначен главным экспертом управления проектных работ, руководителем управления работы с финансовыми институтами, руководителем управления экономического анализа в жилищном строительстве и ЖКХ комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами.