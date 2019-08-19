Алматы. 19 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы ежегодно выделяется 11 тыс. мест для бесплатного обучения рабочим специальностям, заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Доля молодежи 14-24 лет составляет 6,2% в населении города. Наша задача – дать им возможность овладеть первой рабочей профессией, которая позволит им найти работу. Для этого город ежегодно выделяет свыше 11 тыс. мест для бесплатного обучения. Студенты обеспечиваются бесплатным горячим питанием и стипендией, которая с 1 сентября будет на уровне студентов вузов», — сказал Сагинтаев на алматинском форуме работников образования в понедельник.

По его словам, в школах нужно создавать профильные классы – медицинские, инженерные, IT, исходя из потребностей рынка труда, а на базе ведущих колледжей и вузов нужно открывать для старшеклассников курсы подготовки, где они смогут ознакомиться с будущей профессией.

«У нас колледжи готовят одних специалистов, а в индустриальных парках строятся заводы, и они нуждаются в других специалистах», — аргументировал аким.

Студентов вузов в Алматы намного больше, чем студентов коллежей – это приводит к дисбалансу на городском рынке труда, нехватке рабочих специальностей, однако при этом, по данным акима, в Алматы низкий уровень безработицы молодежи по сравнению с другими регионами.

В Алматы, по разным оценкам и соцопросам, снижен престиж профессионально-технического образования.

«Только 20-25% населения считают его престижным в то время, как в странах ЕС к рабочим профессиям позитивно относится 70% населения», — сказал глава города.

Поэтому аким поручил управлению образования сделать в Алматы один образцовый колледж на базе имеющегося.

«Мы сейчас посоветуемся, выберем колледж, специальности и сделаем все, чтобы он у нас был», — сказал он учителям.

Также аким Алматы объявил еще об одном новшестве.

«Мы запускаем новую бесплатную программу обучения молодежи предпринимательству. Предполагаем три ступени обучения. На первой – основы бизнеса для всех желающих. Тех, кто осознанно выберет бизнес-специализацию, направим на продвинутые курсы обучения. Далее, кто имеет желание и потенциал, – на нишевые курсы логистики, торговле, сфере услуг, промышленности. Финансирование уже выделено, работа практически начата. Мы рассматриваем также субсидирование затрат работодателя выпускника до 50%», — сообщил Сагинтаев.