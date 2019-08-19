Миллионы тенге составил ущерб МСБ от двусторонних велодорожек в Алматы

Алматы. 19 августа. КазТАГ — Миллионы тенге составил ущерб малого и среднего (МСБ) от двусторонних велодорожек в Алматы, сообщила пресс-служба акимата города.

«По ул. Кунаева расположено 392 объекта: по восточной стороне – 115, по западной – 277. Из них на сегодняшний день закрылось 11 объектов. В ТД «Дом одежды Восход» всего 99 бутиков. На сегодняшний день работают 49 бутиков. С 2018 года закрылось около 50 бутиков. По ул. Байтурсынрова расположено 255 объектов. Из них на следующий день закрылось два объекта (Мастер донер, аптека). В административном здании по адресу ул. Байтурсынова, 16 (восточная сторона) до введения велодорожек было 20 арендаторов, на сегодняшний день – девять», — говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается, что доходы супермаркета Toimart упали в два раза.

«Доходы компании по оптовой и розничной торговле напитками ТОО «Sab Trade Company» («Toimart» по ул. Кунаева, 153 уг. ул. Шевченко) снижены в три раза соответственно упали и налоговые отчисления (2016 год – Т233 762 900. 2017 год – Т164 851 700. 2018 год – Т62 447 800). Доход гостиницы Grand Hotel Tien Shan упал в два раза, налоговые отчисления в 2017 году – Т22 955 500, в I полугодии 2019 года – Т4 572 200», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что налоговые отчисления от других объектов МСБ упали на суммы от Т1,7 млн до Т17,4 млн.

В связи с этим было решено убрать велодорожки с одной стороны по ул. Кунаева и Байтурсынова и обустроить там парковочные места.

«Эта мера позволит обеспечить интересы как предпринимателей, так и велолюбителей. Также с возвращением парковочных мест прогнозируется открытие порядка 300 новых рабочих мест по ул. Кунаева, 150 – по Байтурсынова», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что велодорожки уберут с одной стороны по ул. Байтурсынова и ул. Кунаева в Алматы.