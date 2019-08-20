ЕНПФ назвал средний размер совокупной пенсии в Казахстане

Алматы. 20 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Средний размер совокупной пенсии в Казахстане составляет Т106 785, прокомментировала для МИА КазТАГ ситуацию с пенсиями в Казахстане и странах СНГ заместитель председателя правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) Сауле Егеубаева.

«В Казахстане минимальный размер пенсии (солидарной и базовой), по данным министерства труда и социальной защиты населения, на 1 июня 2019 года составлял Т52145, средний размер – Т85785. Если прибавить даже минимальные выплаты из ЕНПФ – Т16 037 в 2019 году, то получим совокупный минимальный размер пенсии Т68 182. Средняя выплата из ЕНПФ в 2019 году составляет порядка Т21 тыс. Соответственно, средний размер совокупной пенсии в Казахстане составляет Т106 785», — ответила Егеубаева на запрос МИА КазТАГ.

По ее словам, если обратиться к статистике по пенсионным выплатам в наших странах, то в Узбекистане минимальный размер пенсии в 2019 году составляет 436 150 сумов в месяц или Т19 452. Размер средней пенсионной выплаты в Узбекистане в доступных источниках опубликован только за 2017 год, и он составляет 494 200 сумов или порядка Т51,5 тыс.

Также в России на 1 января 2019 года средний размер пенсии составляет, по подсчетам ЕНПФ, 14 986 рублей или Т82 722.

«В Кыргызстане же в текущем году минимальная пенсия составляет 1880 сомов (Т10 400), а средний размер пенсий – 5 682 сомов (Т31 400)», — заключила Егеубаева.