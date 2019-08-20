Алматы. 20 августа. КазТАГ – Накануне испытаний теплосетей названы нерекомендуемые для парковок места в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Жителям и гостям Алматы не рекомендовано парковать автомобили и быть внимательными на городских участках, где с 21 августа по 6 сентября 2019 года пройдут очередные испытания теплосетей», — сообщили в понедельник в ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТЦ).

Испытания трубопроводов запланированы вдоль улиц:

— Аскарова – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Фурманова – Жолдасбекова – Достык – Байжанова до санатория «Казахстан» с 4 часов 21 августа до 7 часов 23 августа;

— Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – р. Есентай – Гоголя с 4 часов 23 августа до 8 часов 27 августа;

— Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – р. Есентай – Шевченко – Досмухамедова с 4 часов 26 августа до 8 часов 29 августа;

— Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би с 4 часов 26 августа до 8 часов 29 августа;

— Жуалы – Сабденова – Жакыбаева и Тарап с 4 часов до 7 часов 27 августа;

— Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева с 4 часов до 7 часов 27 августа;

— Улугбека – р. Большая Алматинка – Рыскулбекова – Яссауи с 4 часов 27 августа до 7 часов 28 августа;

— Рыскулова – Сейфуллина – Тихова – Жансугурова, а также на территориях микрорайонов Айнабулак — 1, 2, 3, 4, Кулагер и Көкмайса с 5 часов 27 августа до 8 часов 28 августа;

— Монке би – Момышулы – Райымбека и Онгасыровой с 4 часов до 7 часов 28 августа;

— Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева с 4 часов до 8 часов 28 августа;

— Сейфуллина – Рыскулова – Жетысуская –Райымбека – Куратова – Гоголя с 4 часов 28 августа до 8 часов 4 сентября;

— Аккайнар – Актекше – Акбастау – Аккайнар с 4 часов до 7 часов 29 августа;

— Кабанбай батыра – Тлендиева – Жандосова – Айманова с 4 часов до 8 часов 29 августа;

— Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского с 4 часов 29 августа до 8 часов 6 сентября;

— Толе би – Гайдара – Сатпаева – Ашимова с 4 часов 3 сентября до 7 часов 6 сентября;

— Рыскулова – Гайдара – Абая – Яссауи с 4 часов 3 сентября до 7 часов 6 сентября.

«Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефонам: 378-06-65 или 109», — говорится в сообщении.

Как заверили в АТЦ, всем потребителям, проживающим на указанных территориях, «горячее водоснабжение будет полностью сохранено».

«Гидравлические испытания в Алматы проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону», — сказано в сообщении.