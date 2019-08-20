Стабильность курса тенге дает возможность делать долгосрочные прогнозы и снижает неопределенность

Алматы. 20 августа. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Стабильность курса тенге дает возможность экономическим субъектам делать долгосрочные прогнозы и снижает экономическую неопределенность, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Мерей Исабеков.

«Стабильность курса тенге дает возможность экономическим субъектам делать долгосрочные прогнозы и снижает экономическую неопределенность. С точки зрения государства, от стабильности курса национальной валюты зависит объем налоговых поступлений, с точки зрения бизнеса и населения, от курса валют зависит стоимость импортируемых товаров и услуг, а для иностранных инвесторов – прогнозируемый уровень возврата на капитал», — прокомментировал Исабеков для КазТАГ опрос АФК, согласно которому эксперты финансового рынка ожидают стабилизации курса национальной валюты.

Также отметим, продолжил эксперт, что стабильность курса укрепляет веру в тенге, что повышает интерес к национальной валюте, то есть снижается доля депозитов в иностранной валюте, снижаются ставки, замедляются инфляционные процессы, повышается интерес к ценным бумагам, деноминированным в тенге.

«С 20 августа 2015 года Казахстан перешел к свободно плавающему обменному курсу, следовательно курс тенге формируется на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. При указанном режиме баланс спроса и предложения может со временем смещаться в ту или иную сторону, что ведет к фундаментальному сдвигу курса валют», — напомнил собеседник агентства.

Что касается возможного изменения базовой ставки со стороны Нацбанка РК на своем заседании 9 сентября спикер рассмотрел оба варианта.

«Понижение ставки Нацбанком удешевляет стоимость заимствования для БВУ. Банки, в свою очередь, вероятнее всего, также снизят ставки по кредитам и депозитам. Бизнес и население получат доступ к более дешевым деньгам, что ведет к увеличению производства и потребления. Однако, указанные изменения также ведут к ускорению инфляционных процессов, повышению уровня закредитованности населения и удешевлению национальной валюты», — констатирует Исабеков.

При повышении ставки, обратился ко второму варианту эксперт, складывается обратная ситуация.

«Растут ставки по кредитам и депозитам, замедляется потребление, население и бизнес становятся более склонны к пополнению депозитов, а темпы кредитования замедляются. Снижается инфляция, замедляется рост экономики, а тенге укрепляется», — отметил собеседник агентства.

По мнению спикера, решение по базовой ставке принимается с учетом макроэкономического прогноза, основанного на последних данных по ситуации в Казахстане и мире.

«С учетом того, что Нацбанк РК является первоисточником значительной части статданных по экономике Казахстана, он имеет более ясное представление о текущем положении дел. Следовательно, может более детально проработать параметры сценариев развития экономики и более точно определить необходимый уровень ставок», — утверждает Исабеков.

На вопрос, какие факторы оказывают наиболее сильное влияние на курс национальной валюты, эксперт ответил, что это нефтяные котировки и стоимость российского рубля.

«Более 60% казахстанского экспорта приходится на нефть, тогда как третья часть импорта завозится в Казахстан из России. От цен на нефть и курса RUB/KZT в значительной степени зависит динамика притока и оттока иностранной валюты в масштабах страны. Следовательно, нефтяные котировки и стоимость рубля – основные факторы, влияющие на курс тенге», — подытожил Исабеков.

Ранее АФК опубликовал результаты опроса, согласно которому эксперты финансового рынка ожидают стабилизации курса национальной валюты.

«По результатам августовского опроса профессиональные участники финансового рынка придерживаются мнения, что средний курс по паре USD/KZT через месяц составит T386,8 за $1, тогда как медиана ожиданий составляет Т386,0 за $1. Отметим, во время проведения опроса (01.08-07.08) курс доллара на KASE обновлял исторические максимумы по средневзвешенному значению на фоне резких движений котировок нефти и ослабления российского рубля. Вместе с тем в июле курс по паре USD/KZT снизился на Т3,68 (-1,0%) до отметки Т384,21 за $1», — говорилось в тексте опроса.