Алматы. 20 августа. КазТАГ — Ерлан Бекхожин возглавил агентство «Хабар», сообщает пресс-служба агентства.

«Ерлан Бекхожин назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 56-летний Ерлан Бекхожин с 29 декабря 2016 года является президентом «Клуба главных редакторов», еще раньше – в 2009 году был назначен генеральным директором АО «Телерадиокомплекс (ТРК) президента РК», с 2003 по 2009 годы был генеральным директором ТОО «Литер Media», председателем редакционного совета газет «Литер» и «Айкын».