Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ — Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Жаркешов Санжар Серикбаевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. В ведомстве Санжар Жаркешов будет курировать вопросы геологии», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 33-летний Санжар Жаркешов до назначения с марта 2018 года по настоящее время работал управленческим консультантом и глобальным экспертом нефтяной промышленности в McKinsey and Company в Лондоне (Великобритания), еще раньше – в 2016-2018 годы был руководителем промысловых супервайзеров и ведущим инженером по бурению в компании Merlin ERD в Перте (Шотландия), в 2010-2016 годы работал в корпорации ExxonMobile инженером по бурению в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), старшим инженером по бурению в Ираке, главным инженером по бурению в России (о. Сахалин), старшим проектным инженером в Атырау.