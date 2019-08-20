Назначен министр труда и соцзащиты населения Казахстана

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Назначен министр труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Нурымбетова Биржана Бидайбекулы министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева во вторник.

Нурымбетов с ноября 2017 года был первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Казахстана, до этого с января по ноябрь 2017 года он был вице-министром труда и соцзащиты населения, а еще раньше – с 2015 по 2017 годы занимал пост вице-министра здравоохранения и социального развития.

Напомним, ранее занимавший пост главы МТСЗН Бердибек Сапарбаев стал вице-премьером Казахстана.