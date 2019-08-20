Алматы. 20 августа. КазТАГ – Федерация альпинизма Алматы (ФАА) заявила об отсутствии шансов найти живыми казахстанских альпинистов на Тянь-Шане, передает корреспондент агентства.

«С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это, завтра казахстанский борт совершит еще один контрольный облет, после этого ПСР (поисково-спасательные работы – КазТАГ) будут завершены. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех наших ребят: Александа Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Это тяжелая утрата для казахстанского альпинизма», — говорится в заявлении ФАА во вторник.

В федерации заверили, что с первого дня трагедии ФАА и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК «круглосуточно мониторят ситуацию несчастного случая на пике Победа».

«Мы следим за ходом поисково-спасательной операции и полностью доверяем профессионалам альпинистам и спасателям, проводящим поисковые работы. Сложная снежно-погодная обстановка на маршруте не позволяет вести полномасштабные спасработы. Совместно с альпинистами Казахстана и Киргизстана, МЧС РК, минобороны РК, ФАиСС РК, турфирмой «Ак-Сай Тревел» было совершено несколько осмотров с вертолета. Генеральный секретарь ФАиСС РК Казбек Валиев лично участвует в поиске пропавших. Сегодня вертолет выполнил восемь виражей, был внимательно просмотрен весь склон от перевала Дикий и особенно тщательно район возможного спуска альпинистов от 6500 до 4200», — уточнили в ФАА.

Напомним, 19 августа стало известно, что военные Казахстана развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина, который, предположительно, скончался от отека легких. В группе спасателей – знаменитый альпинист Максут Жумаев. Также в составе группы майор Аманжол Рахметов. Руководит операцией старший лейтенант Василий Пивцов.

В МИД РК сообщили, что альпинисты из Кыргызстана и России вызвались помочь найти казахстанцев на Тянь-Шане.

Также в минобороны РК сообщали, что поиск казахстанских альпинистов на Тянь-Шане приостановили из-за непогоды. Группа военных альпинистов Казахстана, как сообщали в оборонном ведомстве, 19 августа в полном составе прибыла в базовый лагерь пика Победы – Каркару на высоту 2,2 тыс. м, где бушевала непогода, в связи с чем вылет вертолета на поиски не представлялся возможным; группа ждала просвет для вылета.

Утром 20 августа стало известно, что что вертолет «Казавиаспаса» вылетел в Кыргызстан на поиски казахстанских альпинистов на Тянь-Шане. По данным КЧС МВД РК, вертолет Ми-171 «Казавиаспаса» вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в КР в 8.57, чтобы доставить троих военных альпинистов до базы Южный Инылчек (4,5 тыс. м). Дальше, как уточнили в КЧС, альпинисты будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам должна была подключиться и группа кыргызских альпинистов. Позже сообщалось, что казахстанские военные совершили облет пика Победы в Кыргызстане в поисках альпинистов. Вечером 20 августа военные заявили, что определили территорию поисков казахстанских альпинистов на Тянь-Шане, отметив, что следующий вылет назначен на утро 21 августа. Сообщалось, что «погода для поисковых работ стоит благоприятная».