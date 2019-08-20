Суд продлил срок содержания Атамбаева под стражей до 26 октября

Алматы. 20 августа. КазТАГ — Суд продлил срок содержания задержанного бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Срок содержания под стражей задержанного бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева продлен до 26 октября. Решение принято Первомайским райсудом во вторник. Заседание суда было выездным и проходило в здании ГКНБ КР», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 8 августа бывший президент КР Алмазбек Атамбаев задержан в Кой-Таше после вооруженного сопротивления. Атамбаев был доставлен в Бишкек и помещен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время военной прокуратурой КР проводится досудебное производство по ряду дел в отношении Атамбаева. Несколько дел по фактам незаконного обогащения, коррупции, незаконного освобождения вора в закон Батукаева, незаконного присвоения земельных участков относятся к периоду, когда Атамбаев занимал пост президента КР. После событий в Кой-Таше Атамбаев стал подозреваемым по статьям убийство, покушение на убийство, организация массовых беспорядков, оказание сопротивления властям.

На имущество Атамбаева и его близких родственников наложен арест – всего арест наложен на 120 объектов движимого и недвижимого имущества.