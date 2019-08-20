Сапарбаев сменил Абдыкаликову на посту зампремьер-министра

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ — Бердибек Сапарбаев сменил Гульшару Абдыкаликову на посту заместителя премьер-министра РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды во вторник.

Также сообщается, что Абдыкаликова освобождена от занимаемой должности.

«Освободить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — следует из сообщения.

Напомним, в феврале 2019 года Бердибек Сапарбаев был назначен министром труда и социальной защиты населения РК, а Гульшара Абдыкаликова – заместителем премьер-министра РК.