Сапарбаев сменил Абдыкаликову на посту зампремьер-министра

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Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ — Бердибек Сапарбаев сменил Гульшару Абдыкаликову на посту заместителя премьер-министра РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды во вторник.

Также сообщается, что Абдыкаликова освобождена от занимаемой должности.

«Освободить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — следует из сообщения.

Напомним, в феврале 2019 года Бердибек Сапарбаев был назначен министром труда и социальной защиты населения РК, а Гульшара Абдыкаликова – заместителем премьер-министра РК.

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