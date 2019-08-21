Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т385,7, а продают по Т387,4.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,1, а продажи – Т387,7.

В Шыменте $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т386, а продают по Т388.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т386,91.