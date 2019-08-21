Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Дожди ожидаются в среду в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, центре, востоке пройдут дожди, на севере местами сильные. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере ночью и утром туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +14+16, днем +19+21.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +28+30.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +33+35.

В Северо-Казахстанской области ожидаются шквал, местами возможен град, ночью и утром местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +11+16.

В Костанайской области ожидаются шквал, местами возможен град, ночью и утром местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +13+18.

В Акмолинской области ожидаются шквал, местами возможен град, ночью и утром местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +12+17.

В Туркестанской области ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +14+19.

В Карагандинской области местами дождь, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +9+14.

В Восточно-Казахстанской области местами дождь, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Павлодарской области днем местами дождь, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью ожидается туман, на северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара. Днем +34+39, ночью +19+24.

В Актюбинской области днем ожидается сильная жара, на юге местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Мангыстауской области местами ожидается сильная жара. Днем +30+35, ночью +22+27.

В Западно-Казахстанской области тоже местами ожидается сильная жара. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +19+24.

В Жамбылской области тоже местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Алматинской области без осадков. Днем +28+33, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках востока республики в связи прогнозом дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.