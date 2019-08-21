Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Представлен проект требований к кандидатам в вице-министры и заместители акимов, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые требования к отдельным политическим государственным должностям», — говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Согласно приложению, требования, в случае их подписания, будут распространяться на кандидатов для занятия политических государственных должностей первых заместителей и заместителей министров, назначаемых правительством Республики Казахстан, первых заместителей и заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах и предъявляются к гражданам, впервые поступающим на политическую государственную службу, а также к гражданам, вновь поступающим на политическую государственную службу после ее прекращения (за исключением лиц, прекративших государственную службу в течение последних пяти лет перед занятием политической государственной должности).

Так, например, для занятия политических государственных должностей в проекте требований обозначено «наличие у кандидатов высшего образования».

«Для занятия политических государственных должностей требуется наличие следующих компетенций: глобальное видение, эффективная коммуникация, трансформационное лидерство. Наличие компетенций определяется при проведении собеседования с кандидатом на политическую государственную должность, проводимом должностным лицом, имеющим право назначения на политическую государственную должность, либо уполномоченным им должностным лицом», — сказано в документе.

Также проект оговаривает и требования к опыту работы на различных должностях, предшествующих представлению кандидатуры на занятие политической государственной должности.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 4 сентября.