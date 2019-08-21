Негативное влияние курса доллара усилилось в горнодобывающей сфере в апреле-июне в РК

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Негативное влияние курса доллара США усилилось в горнодобывающей сфере в апреле-июне в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Во II квартале 2019 года, по оценкам предприятий, негативное влияние изменения курса тенге к доллару США усилилось в горнодобывающей промышленности и сфере торговли. Незначительное снижение негативного влияния отмечено предприятиями транспорта и складирования», — говорится в распространенном в среду отраслевом конъюнктурном обзоре Нацбанка.

Изменение же курса тенге по отношению к российскому рублю, согласно документу, усилилось в торговле и строительстве, тогда как в остальных отраслях степень влияния осталась неизменной.

«Предприятия обрабатывающей промышленности и отрасли транспорта и складирования испытывают наибольшее отрицательное воздействие изменения курса на их деятельность, наименьшее отрицательное воздействие испытывают предприятия горнодобывающей промышленности», — отметил финансовый регулятор.

Отмечается, что более 70% предприятий-участников мониторинга работают с зарубежными партнерами. Доля таких предприятий в торговле, обрабатывающей, горнодобывающей промышленности в среднем составляет порядка 80%, в транспорте и складировании – 66%, в строительстве – 61,8% предприятий.

«Основными валютами, используемыми в расчетах с зарубежными партнерами, являются российский рубль (52,9% предприятий) и доллар США (45,8% предприятий). Доллар США доминирует только в горнодобывающей промышленности (65,1%), в остальных отраслях – российский рубль. Тенге в расчетах во II квартале 2019 года использовали 14,3% предприятий», — проинформировали в Нацбанке.