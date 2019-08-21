Шаяхметова: Главное условие займа на достройку LRT в Нур-Султане – госгарантия

Алматы. 21 августа. КазТАГ – В ситуации с займом «ТОО «Астана LRT» государство намерено гарантировать возврат кредита, заявила председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.

«В данной ситуации присутствует государственная гарантия, полностью покрывающая сумму займа плюс накопленные проценты, которые будут в рамках данного займа», — сказала Шаяхметова на пресс-конференции банка в среду в Алматы.

Глава «Народного банка» подтвердила участие государства в переговорах.

«Да, действительно, мы ведем переговоры. К нам обратились правительство и сама компания – АО «LRT» («ТОО «Астана LRT» – КазТАГ) по вопросу о возможности привлечения от «Халык Банка», — сказала спикер.

По ее словам, информация, прошедшая в СМИ, «не совсем соответствует фактам».

«То, что было озвучено, пока не означает деталей. Это, наверное, больше пожелания со стороны данной компании», — подчеркнула глава банка.

Однако переговоры, по ее словам, идут.

«Обсуждаются детали: поставкам (кредита – КазТАГ), по суммам, по вопросу, в целом – будет ли продолжен – не продолжен данный проект», — уточнила она.

Тем не менее, по ее мнению, переговоры далеки от окончательного решения.

«Но, насколько мы понимаем, что необходимость есть в удешевлении данного проекта, так как были привлечены достаточно дорогие деньги со стороны внешних источников и сейчас у нас пока еще окончательных условий, окончательной договоренности не достигнуто», — сказала Шаяхметова.

Также она уточнила статус гарантии по возврату кредита.

«Это – государственная гарантия, не гарантия акимата (Нур-Султана), иначе бы наверное, «Халык Банк» такой риск – только на LRT, мы бы, наверное, долго смотрели», — отметила она.

По ее словам, «это – гарантия минфина».

«Банку нужно конкретное решение государства по проекту – будет ли он реализовываться или нет. Такого решения пока нет. И банку нужна конкретная сумма займа, а она тоже еще не определена», — позже резюмировала Шаяхметова.

Напомним, 16 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что государственную гарантию на $1,6 млрд хотят предоставить компании «Астана LRT» в 2019 году.

9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане планируют направить более Т305 млрд. Первая очередь проекта реализуется за счет займа Государственного банка развития Китая. 18 сентября бывший аким столицы Бахыт Султанов заявил, что основную работу по проекту ЛРТ в Астане планируется завершить до конца 2019 года, а запустить ЛРТ – в 2020 году. Однако 16 апреля 2019 года на заседании правительства Султанов заявил, что проект приостановлен, а уже 22 апреля министр финансов Алихан Смаилов заверил, что проект все же будет реализован. По его словам, были начаты переговоры с Государственным банком развития Китая с целью рефинансирования займа, пообещав, что будут найдены источники финансирования проекта и внутри Казахстана.

13 июня стало известно, что власти Казахстана в итоге одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT».

26 июня Смаилов заявил, что в правительстве рассмотрели предложение акимата Нур-Султана по поводу рефинансирования займа китайского банка, добавив, что планируется выпуск облигаций ТОО «Астана LRT» на внутреннем рынке на сумму $1,5 млрд, из которых $344 млн будут направлены на погашение взятого займа.

30 июля сообщалось, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.