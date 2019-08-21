Штат МВД хотят расширить для увеличения числа бойцов СОБР в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Штат министерства внутренних дел Казахстана хотят расширить для увеличения числа бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений (…): в разделе 1: строку: «Министерство внутренних дел Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 148 480» изложить в следующей редакции: «Министерство внутренних дел Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 148 820», — говорится в проекте постановления правительства.

Ожидается, что решение вступит в силу с 1 октября 2019 года.

«Проект разработан в соответствии с поручением президента Республики Казахстан от 5 июля 2019 года №19-2454, согласно которому поддержаны предложения МВД о выделении бюджетных средств для введения дополнительной штатной численности СОБР региональных департаментов полиции в количестве 1115 единиц», — заявил в пояснительной записке к документу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По его словам, «увеличение штатной численности СОБР предполагается произвести поэтапно».

«1 этап – на 340 единиц с 1 октября 2019 года (ДП городов Нур-Султан, Алматы); 2 этап – на 317 единиц с 1 июля 2020 года (ДП городов Шымкент, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областей); 3 этап – на 458 единиц с 1 января 2021 года (ДП Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей). Данным проектом в рамках реализации первого этапа предусматривается увеличение с 1 октября 2019 года лимита штатной численности МВД всего на 340 единиц для введения дополнительных штатных единиц в СОБР ДП городов Нур-Султан (160 единиц) и Алматы (180 единиц)», — сказано в пояснительной записке.

Глава МВД заявил, что принятие проекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований и «будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете МВД на 2019 год». По словам министра, расходы на содержание и материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности ПСН «СОБР» 1115 штатных единиц по республиканскому бюджету на 2020-2022 годы поддержаны республиканской бюджетной комиссией 25 июля 2019 года.

«Проект разработан в целях создания полноценных СОБР для обеспечения общественной безопасности при проведении международных общественно-политических, культурных и спортивно-массовых мероприятий, локализации и пресечении групповых нарушений правопорядка», — заявил Тургумбаев в пояснительной записке.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 27 августа.

Отметим, что бойцов СОБР МВД активно задействовало в ходе протестных акций, которые проходили на протяжении последних нескольких месяцев в Нур-Султане, Алматы и других городах. В интернете размещены видеосвидетельства того, как СОБРовцы избивают мирных граждан – одно из таких видео снято в Нур-Султане у дворца молодежи «Жастар».

Протестные акции участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы. Еще одним поводом для массового недовольства казахстанцев стали свидетельства многочисленных нарушений в ходе президентских выборов 9 июня, победителем которых был объявлен Касым-Жомарт Токаев. Часть политически активных казахстанцев считает результаты выборов нелегитимными.