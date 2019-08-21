Тенденция перевода тенговых депозитов в долларовые достигает 0,5-1% – Шаяхметова

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Тенденция перевода тенговых депозитов в долларовые достигает пока 0,5-1% общего объема, признала председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.

«Мы как «Халык» видим на себе, что часть тенговых депозитов перевернулась в долларовые депозиты в течение последних двух месяцев», — сказала Шаяхметова на пресс-конференции банка в среду в Алматы.

Но тенденция эта, по ее словам, – очень маленькая – 0,5-1% от общего объема.

По депозитам физических лиц нужно разобраться, считает она.

«Валютные депозиты увеличились (с Т3,4 трлн на конец апреля до Т3,7 трлн, на конец июня – КазТАГ), но нужно смотреть. Это был ли переворот из тенговых в валютные, потому что в целом по рынку прироста депозитной базы особо не произошло. Я говорю в целом про банковский сектор», — поясняет предправления банка.

Возможен перерасчет по снизившемуся курсу тенге.

«Если смотреть внутри – как идет разбивка, и, если вы примените курс к валютным депозитам на 1 число (1 августа – КазТАГ), на картах. То есть, все это нужно учитывать, смотреть», — поясняет спикер.

Однако тенденция переворота тенговых депозитов в валютные все-таки есть, признает она.

«Понятно, что в общем эквиваленте такого прироста не происходило, но скорей всего, произошел возврат части тенговых депозитов в валюту. И это могло показать (рост депозитов в валюте – КазТАГ)», — подтверждает предправления банка.

Но пока эта тенденция не внушает ей опасений.

«То есть, ситуация пока – не тревожная», — резюмирует Шаяхметова по вопросу о тенговых и валютных розничных депозитах.