«Вопиюще нелогичной покупкой» назвал экономист размещение на КАSE облигаций КТЖ

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Тулкин Ташимов. «Вопиюще нелогичной покупкой» назвал член президиума Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Азат», политолог и экономист Петр Своик размещение на Казахстанской фондовой биржи (KASE) облигаций АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) на общую сумму Т400 млрд.

«Если облигации номинированы в тенге, логично предположить, что и доходность в 2% годовых тоже в тенге. Но тогда мы все стали свидетелями вопиюще нелогичной покупки», — прокомментировал Своик для КазТАГ сообщение пресс-службы КАSE о прошедших накануне специализированных торгах по размещению 40 млн облигаций 15-летних облигаций КТЖ на сумму Т40 млрд.

По его словам, сейчас у него нет исходной «информации для размышления» – фигуры покупателя.

«Пока не узнаем, кто приобрел облигации (по данным КАSE способ подачи одной единственной заявки закрытый – КазТАГ), сложно делать какие-то выводы», — заметил эксперт.

Может быть, предполагает собеседник агентства, в этом (размещении на КАSE – КазТАГ) есть действительно что-то сенсационное.

«В частности, какая-то прорвавшаяся наружу тайная интрига, а может быть, все потом можно будет объяснить вполне даже банально. Если все условия размещения в сообщении КАSE указаны верно, то это сама по себе сенсация – эдакий жест благотворительности от неизвестного покупателя. Это не просто кредитование в заведомый убыток себе, но прямой подарок – с учетом, что за 15 лет тенге еще куда уплывет!» — подытожил Своик.

Ранее пресс-служба КАSE разместила сообщение о том, что 20 августа АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» привлекло на бирже Т40 млрд, разместив 40 млн 15-летних облигаций под 2% годовых.