Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ — Казахстан и США подпишут соглашение о прямой телефонной связи между президентами, сообщает пресс-служба главы государства.

«Касым-Жомарт Токаев (…) принял заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла, прибывшего в Нур-Султан для участия во встрече высокого уровня в формате «С5+1». Данный формат является многосторонним механизмом взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США в сферах экономики, экологии и безопасности. (…) Президент Казахстана выразил благодарность американской стороне за возможность подписания соглашения о прямой телефонной связи между главами двух государств», — говорится в сообщении Акорды в среду.

В свою очередь американский дипломат приветствовал политические преобразования в Казахстане. Он отметил актуальность поставленных главой государства целей и задач по социально-экономическому развитию и демократизации в стране, выразив готовность поддержать их реализацию.

Также сообщается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам расширения стратегического партнерства между Казахстаном и США, противодействия терроризму, а также социально-экономического восстановления Афганистана.

«Токаев и Хэйл отметили эффективную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента США Дональда Трампа в январе 2018 года в Вашингтоне», — следует из сообщения.

Напомним, 14 августа сообщалось, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл посетит Нур-Султан 20-21 августа. Тогда в МИД РК уточняли, что в рамках визита предусмотрены встречи Хэйла с руководством страны, правительства и министерства иностранных дел, 21 августа также планируется проведение встречи высокого уровня формата C5+1, в которой ожидается участие представителей стран Центральной Азии. В ходе мероприятия, как сообщали в МИД РК, будут обсуждены вопросы развития торгово-экономических, инвестиционных связей, новые вызовы и угрозы в сфере безопасности, решение которых требует регионального подхода.