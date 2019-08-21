Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ — Сильные дожди и грозы ожидаются в северных, центральных и восточных областях Казахстана 22-24 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодный атмосферный фронт, вызвавший дожди и понижение температуры воздуха на севере республики, продолжит смещаться в южном направлении. В предстоящие двое суток с этим фронтом в северных, центральных и восточных областях ожидаются дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра и возможно град», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Согласно прогнозу, на юге в отдельных районах также возможен кратковременный дождь с грозой.

«А на юго-востоке дожди с грозами, сильными дождями преимущественно в горных и предгорных районах, и возможно град ожидаются в течение всего прогнозируемого периода. Лишь на западе и юго-западе без осадков и температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на +3+5», — резюмируется в сообщении.