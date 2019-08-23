Нур-Султан. 23 августа. КазТАГ – Дожди ожидаются в пятницу в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке и юго-востоке пройдут дожди с грозами, на востоке – местами сильные. На востоке местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на севере и в центре – местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +23+25.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +25+27.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +32+34.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, шквал, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Жамбылской области местами днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +14+19.

В Карагандинской области местами ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области тоже ночью и утром местами ожидается туман. Днем +21+26, ночью +7+12.

В Павлодарской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +21+26, ночью +6+11.

В Алматинской области дождь, местами гроза, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +15+20.

В Туркестанской области днем местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +14+19.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем – пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара. Днем +33+38, ночью +23+28.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Актюбинской области местами ожидается сильная жара, на юге местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +11+16.

В Костанайской области без осадков. Днем +24+29, ночью +8+13.

«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики в связи прогнозом дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.