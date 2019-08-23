Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 23 августа. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменниках $1 в среднем покупают по Т385,7, а продают по Т387,3.

В Алматы средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т385,8, а продажи – Т387,3.

В Шымкенте в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т386,1, а продают по Т387,1.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т386,04.

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