Сложно назвать размещение облигаций КТЖ на КАSЕ рыночным

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Сложно назвать размещение облигаций АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) на Казахстанской фондовой бирже (КАSЕ) рыночным, считает управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ерлан Бурабаев.

«Если сравнивать доходность по государственным ценным бумагам Республики Казахстан со сроком погашения 15 лет, у которых текущая доходность составляет 8,2-8,3%, а купонная ставка на уровне 8%, то сложно назвать размещение облигаций КТЖ рыночным. Все-таки степень риска по государственным ценным бумагам несравнимо ниже даже по сравнению с бумагами национальной компании», — прокомментировал Бурабаев для КазТАГ сообщение пресс-службы КАSE о прошедших 20 августа специализированных торгах по размещению 40 млн 15-летних облигаций КТЖ на общую сумму Т40 млрд под 2% годовых.

Считаем, продолжил эксперт, что инвестор не преследовал цель получение выгоды от данных инвестиций.

«Данная сделка по стандартам МСФО (набор документов, регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия – КазТАГ) должна быть учтена с применением ставки дисконтирования. Соответственно, результат будет отражен (у инвестора – КазТАГ) как убыток», — констатирует собеседник агентства.

Учитывая, что заявка была одна, дополнил спикер, а весь объем был куплен одним лицом, а также нерыночные условия размещения, можно предположить, что облигации КТЖ выкупило связанное с ним лицо.

На вопрос, можно ли считать такого рода размещение своего рода беспроцентным длинным кредитом для нацкомпании, эксперт ответил, что «вряд ли».

«Учитывая, что облигации размещены по номинальной стоимости и наличию 2%-го купона, данное размещение нельзя считать беспроцентным кредитом, однако назвать средствами, предоставленными на очень льготных условиях, вполне даже можно», — резюмировал Бурабаев.

Напомним, 20 августа пресс-служба Казахстанской фондовой биржи (KASE) разместила сообщение о том, что 20 августа АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) привлекло на бирже Т40 млрд, разместив 40 млн 15-летних облигаций под 2% годовых.

21 августа член президиума Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Азат», политолог и экономист Петр Своик назвал размещение на KASE облигаций КТЖ на общую сумму Т40 млрд «вопиюще нелогичной покупкой».

22 августа сообщалось, что низкий процент по облигациям КТЖ, как считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов, компенсируется надежностью возврата.