Ежедневно мы отлавливаем 380 тыс. новых зловредных программ – Касперский

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Ежедневно мы сейчас отлавливаем примерно 380 тыс. новых, ранее неизвестных, зловредных программ, приложений, скриптов, документов, заявил российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности Евгений Касперский.

«Разные типы зловредных программ, с которыми мы сталкиваемся, я делю на три категории: массовые, адресные и атаки на инфраструктуру. Массовые – те, которые пишутся киберпреступниками. Киберпреступников мелких – десятки, может быть, сотни тысяч, потому что ежедневно мы сейчас отлавливаем примерно 380 тыс. новых, ранее неизвестных, зловредных программ, приложений, скриптов, документов – всего, что генерирует киберпреступность», — сказал Касперский на конференции компании по кибербезопасности в пятницу, объясняя слушателям новую концепцию кибериммунитета.

По его словам, 20 лет назад таких программ было 50 в день и он справлялся с ними в компании один, а когда таких вредоносных программ стало тысячи, десятки тысяч, компания решила переходить к автоматизации этого процесса.

Известный программист попытался очертить портрет киберпреступника.

«Кто эти люди? – Они говорят в основном на китайском, испанском и португальском, русском, турецком, родном и неродном английском языках, и на разных прочих языках. Мы определяем тех, кто стоит за вредоносными программами по языку, по времени – когда спят, когда работают, когда у них праздники», — поясняет Касперский.

Несколько лет назад лаборатория попробовала подсчитать, сколько всего есть семейств этих зловредных программ.

«То есть, сколько группировок стоят за этими программами, ведь каждое из таких семейств делает примерно одинаковые вещи. Оказалось – несколько тысяч, а в каждой кибербандитской группировке – десятки, иногда сотни человек. Перемножаем и получаем (…) под 100 тыс.» — рассказывает программист.

По его наблюдениям, за прошедшее время число киберпреступников выросло.

«Киберпреступный бизнес прибыльный, не слишком рискованный, особенно в современной геополитической ситуации, когда взаимодействие правоохранительных органов разных стран не всегда хорошее», — считает Касперский.