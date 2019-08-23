Нур-Султан. 23 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Караганду для участия в совещании по индустриально-инновационному развитию РК, передает корреспондент агентства.

«Токаев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область. В ходе поездки глава государства ознакомится с рядом индустриальных и социальных объектов. В Караганде под председательством президента состоится совещание по индустриально-инновационному развитию страны», — сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Курмангали в пятницу.

Также он сообщил, что во второй половине дня программа визита продолжится в Жезказгане, где Токаев планирует ознакомиться с работой медеплавильного завода.

«24 августа глава государства примет участие в работе Международного туристического форума в Улытау и посетит концерт участников II Международного фестиваля музыки «Жезкиік», — резюмировал пресс-секретарь.