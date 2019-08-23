Казахстан и США находятся в числе первых по числу атак на мобильные устройства в мире

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан и США уже 9 мес. находятся на 1-2 местах по числу атак на мобильные устройства в мире, сообщил управляющий директор «Лаборатории Касперского» по Центральной Азии и Монголии Евгений Питолин.

«Казахстан последние 9 мес. находится на 1-2 местах в мире по числу атак на мобильные устройства. Казахстан делит 1-2 места с США, то одна страна на 1-м месте, то другая», — сказал Питолин на конференции компании по кибербезопасности в пятницу.

По его словам, компания анализирует 99% киберугроз в Казахстане.

«Казахстан сейчас в топ-10 по числу шифровальщиков, рост за год – в два раза, в топ-5 – по числу майнеров, рост – 25%, в топ-15 – по числу промышленных атак, рост – в два раза», — перечисляет региональный директор компании.

В разовых адресных атаках кибербанд преобладают атаки на финансовые структуры.

«В 2019 году около 4 тыс. компаний атакованы банковскими троянцами», — говорит эксперт.

Однако не ушли в историю и попытки массового внедрения вредоносного программного обеспечения.

«В I квартале 2019 года совершено 8 тыс. попыток украсть пароли казахстанцев», — информирует региональный директор компании.

Поэтому, как отметил эксперт, компания не только ведет расследования, предупреждает кибератаки, но и занимается пропагандисткой работой, обучая компании, отдельных пользователей, в том числе детей и, занимаясь с помощью программ для родителей, их безопасностью.

Питолин также сообщил, что лаборатория ввела государственный язык в интерфейс, получила сертификаты 4-го уровня доверия почти на все свои продукты.