На какую сумму списали штрафы и пени по беззалоговым потребительским займам, рассказали в Нацбанке

Нур-Султан. 29 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Банки и микрокредитные организации (МКО) 30 июля списали 1 192 834 заемщикам штрафы и пени на свыше Т33,62 млрд, заявил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Олег Смоляков.

«По решению президента по мерам снижения долговой нагрузки были приняты меры по погашению гражданам страны начисленных штрафов, неустойки, пени, то есть по беззалоговым потребительским займам в банках и микрокредитных организациях по состоянию на 1 июля 2019 года. 30 июля банки и МКО завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на свыше Т33,62 млрд», — сказал Смоляков на брифинге в четверг.

По его словам, штрафы и пени прощались, в первую очередь, за счет собственных средств банков и МКО. При этом 15 августа фонд проблемных кредитов (ФПК), как определено в постановлении правительства, зачел возмещение 30% от суммы списанных задолженностей. Таким образом, в полном объеме работа по списанию штрафов и пени всем гражданам по состоянию на 1 июля завершена.

В части погашения задолженности граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в размере до Т300 тыс. по беззалоговым потребительским займам в банках и МКО по спискам минтруда на 20 августа определены более 500 тыс. граждан, по которым будет осуществлено погашение задолженностей на свыше Т105 млрд.

«На сегодня деньги перечислены в банки и МКО и до 5 сентября банки и МКО должны соответствующее распределение этих средств по счетам заемщиков сделать и до 9 сентября уже уведомить правительство и операторов программы», — сказал Смоляков.

По третьему направлению в рамках указа президента, – по будущим мерам, направленным на снижение рисков неуправляемого роста задолженности граждан, Нацбанк, по данным его зампреда, подготовил и инициировал поправки в части запрета на начисление неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

«В рамках НПА Нацбанка, мы рассматриваем ужесточение подходов по оценке долговой нагрузки, в частности, мы планируем применять критерий оценки платежеспособности – это может быть официальный доход, остатки движения денег по банковским счетам, кредитная история, но при этом для того, чтобы заемщик мог рассчитывать на получение кредита, он должен соответствовать определенному минимальному доходу, который должен превышать прожиточный минимум заемщика, с учетом несовершеннолетних детей», — пояснил замглавы регулятора.

Также дополнительные меры, по его словам, будут предусмотрены по повышению требований достаточности капитала в отношении беззалоговых потребительских займов.

«Данные поправки направлены, обсуждаются в правительстве и с банками. Начиная с сентября, в рамках осенней сессии, они будут обсуждены и поддержаны», — расчитывает Смоляков.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.