Списание кредитов одобрено для 507 тыс. малообеспеченных казахстанцев

Алматы. 29 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Списание беззалоговых кредитов для малообеспеченных граждан одобрено для 507 тыс. из 2 млн 289 тыс. человек, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

«В целях реализации указа (о списании кредитов – КазТАГ) министерством труда и социальной защиты совместно с министерством образования и науки, министерством юстиции была проведена сверка баз данных и определены персональные данные лиц, которые попадают под указанные категории. На сегодняшний день в кредитное бюро были переданы персональные данные более чем 2 млн 289 тыс. человек. После определения суммы долга и соответствия условиям, указанным в указе, данные передаются фонду проблемных кредитов для дальнейшего погашения, он с банками второго уровня заключает договоры и по сегодняшней дате мы можем сказать, что уникальных данных персональных уже определены порядка 507 тыс. человек, которым будут погашены кредиты», — сказала Жакупова на брифинге в четверг.

При этом она пояснила, что если в семье оба супруга попадают под категорию лиц, которым положено списание кредита, то кредит будет списан для каждого из них.

«Очень много вопросов возникает в обществе – если в семье и супруг, и супруга имеют кредит, как будет гаситься данный кредит. Соответственно правилам, утвержденным постановлением правительства, гасятся кредиты обоим супругам, если они попадают под условия. В данном случае данной семье будут погашены до Т600 тыс.» — пояснила она.

Вице-министр отметила, что не все персональные данные имеются в электронной базе данных, так как некоторые данные до 2008 года могут быть не оцифрованы (заключение брака, рождение ребенка и т.д.) В этом случае она посоветовала обратиться в ЗАГС с просьбой оцифровать свидетельство о браке или свидетельство о рождении, а сиротам, не попавшим в списки на погашение кредита, обратиться в министерство образования, представив свое свидетельство о рождении и справки о смерти родителей.

При этом она подчеркнула, что данные будут сразу включены в базу, сама база данных еще актуализируется.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.