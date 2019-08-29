Нур-Султан. 29 августа. КазТАГ – Три выходных дня планируют перенести в Казахстане в 2020 году, передает корреспондент агентства.

«Перенести дни отдыха: с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года; с субботы 16 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года; с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года», — говорится в представленном в четверг проекте постановления правительства Казахстана.

Как заверил в пояснительной записке к документу министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, принятие проекта не повлечет социально-экономических и/или правовых последствий.

«Заблаговременный перенос выходных дней даст возможность эффективно планировать отдых, культурно-массовые и корпоративные мероприятия, а также связанные с ними расходы», — пояснил Нурымбетов.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 16 сентября.