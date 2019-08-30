Алматы. 30 августа. КазТАГ – День Конституции празднуют казахстанцы, передает корреспондент агентства.

30 августа по всей стране проходят праздничные мероприятия, но основные торжества состоятся в Нур-Султане.

В Центральном парке города с 17.00 до 22.30 состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады, среди которых Али Окапов, группа «Ringo», Дос, трио «Аламан», квартет «Рояль», группа «Джентльмены», а также заявлены артисты Государственной академической филармонии города Нур-Султана и творческий коллектив Государственного театра танца «НАЗ».

На городской площади с 17.00 до 19.00 пройдет спортивный фестиваль Qazaqstan Jastar Fest.

В Национальном музее состоится парад музеев «Наследие Великой степи», приуроченный к пятилетию очага культуры – двери музея будут открыты с 18.00 пятницы до 3.00 субботы.

Кроме того, в Центральном парке, а также в парках Жетысу и Жеруйык пройдет детская развлекательная программа «7 чудес парка».

Действующая Конституция Казахстана была принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. С тех пор в основной закон страны неоднократно вносились поправки – в 1998 году изменения и дополнения коснулись 19 статей Конституции, основной закон меняли в 2007, 2011, 2018 и 2019 году. В соответствии с последними изменениями, внесенными в основной закон страны 23 марта, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан.