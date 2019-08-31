Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Более Т14 млрд намерены потратить в 2020-2022 годы на проведение выборов в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«По программе 002 «Проведение выборов» предусматриваются расходы в общей сумме Т14 122 829 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т1 946 671 тыс.; в 2021 году – Т10 502 192 тыс.; в 2022 году – Т1 673 966 тыс.», — говорится в пояснительной записке к проекту закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».

Целю бюджетной программы названо «проведение справедливых, подлинных и свободных выборов, республиканских референдумов в Республике Казахстан».

Конечным результатом бюджетной программы названо «обеспечение конституционных прав граждан на осуществление власти непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, повышение открытости избирательного процесса, обеспечение политической стабильности общества, развитие общественной активности избирателей, их гражданской ответственности, а также повышение профессионализации членов территориальных избирательных комиссий в 2020, 2021 и 2022 годах».

«Бюджетная программа будет реализовываться по двум бюджетным подпрограммам: 100 «Обеспечение выборной деятельности» в общей сумме Т9 136 931 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т284 705 тыс., в 2021 году – Т8 840 226 тыс., в 2022 году – 12 000 тыс. (данные расходы направлены на проведение очередных выборов депутатов сената парламента РК, депутатов мажилиса парламента РК и маслихатов, а также выборов депутатов сената парламента РК вместо выбывших); 107 «Обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий» в общей сумме Т4 985 898 тыс., по Т1 661 966 тыс. ежегодно (данные расходы направлены на осуществление полномочий на профессиональной постоянной основе двумя членами в каждой из территориальных избирательных комиссий согласно конституционному закону о выборах)», — сказано в документе.

По словам разработчиков, «в результате реализации бюджетной программы будут обеспечены конституционные права граждан на осуществление власти непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, повышение открытости избирательного процесса, обеспечение политической стабильности общества, повышение профессиональной подготовки организаторов выборов и уровня правовой культуры участников избирательного процесса, развитие общественной активности избирателей, их гражданской ответственности, а также повышение профессионализации членов территориальных избирательных комиссий».

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 11 сентября.