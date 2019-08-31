В Т20,7 млрд оценили на три года текущие адмрасходы по обеспечению работы президента РК

Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – В Т20,7 млрд оценили на три года текущие административные расходы по обеспечению работы президента Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На расходы администрации президента (АП) РК, не разрабатывающей стратегический план, по пяти бюджетным программам девяти подпрограммам предусмотрено Т27 402 488 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т9 299 267 тыс.; в 2021 году – Т9 021 964 тыс.; в 2022 году – Т9 081 257 тыс. По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности главы государства» подпрограмме 123 «Текущие административные расходы» предусматриваются расходы в общей сумме Т20 777 154 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т6 908 831 тыс.; в 2021 году – Т6 908 831 тыс.; в 2022 году – Т6 959 492 тыс.», — говорится в пояснительной записке к проекту закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».

По словам разработчиков, цель бюджетной программы: «качественное и своевременное обеспечение деятельности главы государства».

«Конечным результатом бюджетной программы является обеспечение реализации полномочий главы государства и руководства АП. Данные расходы направлены на своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента РК. В результате реализации бюджетной программы будут обеспечены реализация полномочий президента в области внешней политики, социально-экономической и иных направлений внутренней политики, обороноспособности и безопасности государства, правовой политики, законности и правопорядка, кадровой политики и другие задачи», — сказано в документе.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 11 сентября.