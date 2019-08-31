Целевой вклад в Т1 млрд хотят сделать в «Назарбаев Университет» из бюджета РК за три года

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Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Целевой вклад в Т1 млрд хотят сделать в АОО «Назарбаев Университет» из бюджета Казахстана за три года, передает корреспондент агентства.

«По программе 009 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» предусматриваются расходы в общей сумме Т1 159 518 тыс., в том числе по Т386 506 тыс. ежегодно», — говорится в пояснительной записке к проекту закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».

Отмечается, что цель бюджетной программы: «формирование исследовательского потенциала автономной организации образования «Назарбаев Университет».

«Данные расходы направлены на финансирование повышения специализации и квалификации исследователей автономной организации образования «Назарбаев Университет» в области современных теорий роста и развития, конкурентоспособности, реализации экспортного потенциала страны в сфере проведения обследований населения по общественно-политической ситуации в стране», — сказано в документе.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 11 сентября.

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