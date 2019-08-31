Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Т5,5 млрд хотят выделить на развитие инфраструктуры курортной зоны в Боровом в 2020 году, передает корреспондент агентства.

«По программе 015 «Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны» предусматриваются расходы на 2020 год в сумме Т5 552 836 тыс.», — говорится в пояснительной записке к проекту закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».

Как указано в проекте, цель бюджетной программы: «создание современной инфраструктуры на территории Щучинско-Боровской курортной зоны путем строительства ряда объектов социально-бытового назначения, туристического комплекса, восстановления природно-заповедного фонда».

Конечным результатом бюджетной программы названо повышение эффективности охраны окружающей среды за счет развития инфраструктуры, инвестиционной привлекательности для дальнейшего развития строительства, направленного на развитие туризма, спорта и отдыха.

«По программе 029 «Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне» предусматриваются расходы в общей сумме Т919 729 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т363 825 тыс.; 2021 году – Т277 952 тыс.; в 2022 году – Т277 952 тыс.», — сказано в документе.

Целю бюджетной программы названы «содержание в чистоте и порядке пешеходных и велосипедных дорожек на территории Щучинско-Боровской курортной зоны, создание и укрепление благоприятного имиджа региона, развитие туристической инфраструктуры».

«Конечными результатами бюджетной программы являются: обеспечение надлежащего и качественного содержания пешеходных и велосипедных дорожек; поддержание имиджа региона и туристической инфраструктуры. Данные расходы направлены на содержание в чистоте и порядке пешеходных и велосипедных дорожек на территории Щучинско-Боровской курортной зоны, создание и укрепление благоприятного имиджа региона, развитие туристской инфраструктуры», — указано в документе.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 11 сентября.