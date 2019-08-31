Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Почти Т12 млрд намерена потратить за три года канцелярия премьер-министра Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На расходы канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, не разрабатывающей стратегический план, по трем бюджетным программам четырем подпрограммам предусмотрено Т11 837 307 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т4 007 777 тыс.; в 2021 году – Т3 908 321 тыс.; в 2022 году – Т3 921 209 тыс.», — говорится в пояснительной записке к проекту закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности премьер-министра Республики Казахстан» предусматриваются расходы в общей сумме Т7 134 177 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т2 373 856 тыс.; в 2021 году – Т2 373 856 тыс.; в 2022 году – Т2 386 465 тыс.

«Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности правительства и премьер-министра Республики Казахстан, координация деятельности государственных органов. Бюджетная программа будет реализовываться по двум бюджетным подпрограммам: 100 «Обеспечение деятельности премьер-министра Республики Казахстан» в общей сумме 1 791 000 тыс. тенге, в том числе по Т597 000 тыс. ежегодно», — уточнили авторы законопроекта.

Данные расходы, по словам разработчиков, «направлены на качественное обеспечение деятельности премьер-министра Республики Казахстан, оплату услуг по литерным рейсам, проведение мероприятий с участием премьер-Министра, его заместителей и руководства канцелярии премьер-министра Республики Казахстан».

«123 «Текущие административные расходы» в общей сумме: Т5 343 177 тыс., в том числе по годам: в 2020 году – Т1 776 856 тыс.; в 2021 году – Т1 776 856 тыс.; в 2022 году – Т1 789 465 тыс. Данные расходы направлены на содержание аппарата канцелярии премьер министра Республики Казахстан, услуги по транспортному обслуживанию, командировки и служебные разъезды внутри страны», — сказано в документе.

Отмечается, что в результате реализации бюджетной программы «будут обеспечены содержание аппарата канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, взаимодействие правительства Республики Казахстан с парламентом Республики Казахстан, регионами Республики Казахстан и со средствами массовой информации, проведение мероприятий с участием премьер-министра Республики Казахстан, включая официальные выезды».

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 11 сентября.