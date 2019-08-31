Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 31 августа. КазТАГ – Доллар США относительно данных за пятницу подорожал в субботу в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т387,3, а продают по Т388,6.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,7, а продажи – Т389,2.

В Шымкенте в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т387,6, а продают по Т388,5.

Официальный курс доллара США, установленный на субботу Национальным банком Казахстана, составляет Т387,46.