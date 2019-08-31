Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Дождь ожидается в Нур-Султане в субботу, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью +7+9.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +13+15.