Нур-Султан. 30 августа. КазТАГ – Заморозки и дожди с переходом в снег ожидаются в сентябре в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Уже в начале месяца с интенсивным затоком арктических воздушных масс в северо-западной половине и в центре страны жителей ожидает пасмурная, дождливая и ветреная погода. Похолодает ночью до +1+6, местами на почве возможны заморозки до 3 градусов, дневной фон температуры составит +7+15, на западе и центре до +22», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на сентябрь.

В южной половине и на востоке страны в начале сентября также наступит период дождей и небольшой спад температуры: в ночные часы до +7+12, днем до +18+25. Однако большую часть сентябрьских дней, как отмечается, будет преобладать теплая и ясная погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до +25+33.

«Согласно долгосрочному прогнозу очередные две волны похолодания с осадками (возможен переход дождя в мокрый снег) и ночными заморозками в северной половине страны придутся на середину месяца и третью декаду. В остальные дни ожидается кратковременное повышение температуры воздуха днем до +15+25», — сказано в сообщении.

В результате средняя за месяц температура воздуха предполагается около климатической нормы – на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1 градус местами в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а ниже нормы на 1 градус в Северо-Казахстанской, местами в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях.

«Месячное количество осадков ожидается около климатической нормы – на большей части территории, меньше нормы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях и на большей части Алматинской области. Вероятность прогноза на месяц составляет: 20-80%», — отметили синоптики.