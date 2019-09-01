Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем знаний, передает корреспондент агентства.

«Поздравляю всех с Днем знаний! Пусть новый учебный год принесет школьникам и студентам массу открытий. Новые знания и навыки в цифровую эпоху – ключ к будущему успеху нового поколения. Педагогам желаю больших успехов в их благородной работе», — говорится в поздравлении Токаева в воскресенье.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в казахстанских школах обучаются 3 млн детей.